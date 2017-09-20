В Избранное

Хама, 20 сентября. Все участники операции по деблокированию взвода военной полиции РФ, который несколько часов отражал нападения боевиков «Джебхат ан-Нусры*» (запрещена в РФ) в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии, представлены к государственным наградам. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Террористы начали наступление на правительственные войска Сирии утром 19 сентября. В результате взвод военной полиции РФ в составе 29 человек оказался заблокирован и на протяжении нескольких часов отражал атаки вместе с отрядом племени Муали, которое присоединилось к режиму прекращения огня.

Командующий российской группировки войск в Сирии генерал-полковник Суровикин сформировал группу деблокирования, в которую вошли подразделения сил спецопераций, военной полиции РФ и спецназа Сирии. Возглавил отряд замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон герой РФ генерал-майор Виктор Шуляк. Группе деблокирования удалось прорвать кольцо террористов. Вывести подразделения ВС РФ в район расположения САА удалось без потерь.

«Все участники этой уникальной операции представлены к государственным наградам. В целом предпринятыми российским командованием совместно с генеральным штабом Сирии мерами наступление террористов было остановлено и им нанесен существенный ущерб», — сообщили в Генштабе.

* Организация запрещена на территории РФ.