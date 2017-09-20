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Новости Сирии
Все участники деблокирования военной полиции в «Идлибе» представлены в госнаградам — Генштаб ВС РФ
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    Все участники деблокирования военной полиции в «Идлибе» представлены в госнаградам — Генштаб ВС РФ

    18:56  20 Сентября 2017  /обновлено: 19:25  20 Сентября 2017
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    Все участники деблокирования военной полиции РФ в «Идлибе» представлены в госнаградам — Генштаб ВС РФ

    Хама, 20 сентября. Все участники операции по деблокированию взвода военной полиции РФ, который несколько часов отражал нападения боевиков «Джебхат ан-Нусры*» (запрещена в РФ) в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии, представлены к государственным наградам. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Террористы начали наступление на правительственные войска Сирии утром 19 сентября. В результате взвод военной полиции РФ в составе 29 человек оказался заблокирован и на протяжении нескольких часов отражал атаки вместе с отрядом племени Муали, которое присоединилось к режиму прекращения огня.

    Командующий российской группировки войск в Сирии генерал-полковник Суровикин сформировал группу деблокирования, в которую вошли подразделения сил спецопераций, военной полиции РФ и спецназа Сирии. Возглавил отряд замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон герой РФ генерал-майор Виктор Шуляк. Группе деблокирования удалось прорвать кольцо террористов. Вывести подразделения ВС РФ в район расположения САА удалось без потерь.

    «Все участники этой уникальной операции представлены к государственным наградам. В целом предпринятыми российским командованием совместно с генеральным штабом Сирии мерами наступление террористов было остановлено и им нанесен существенный ущерб», — сообщили в Генштабе.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #сирия #генштаб #идлиб #рудской #джебхат ан-нусра #деэскалация
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