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Минздрав Украины анонсировал проект по пересадке органов от трупных доноров
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    Минздрав Украины анонсировал проект по пересадке органов от трупных доноров

    21:38  20 Сентября 2017
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    Минздрав Украины анонсировал проект по пересадке органов от трупных доноров

    Киев, 20 сентября. С 2018 года на Украине стартует пилотный проект по трансплантации органов изъятых из трупов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

    По ее словам, в 2018 году Минздрав Украины начнет трансплантацию почек от донора-трупа. В госбюджете Украины на 2018 год заложено 112 миллионов гривен на развитие данной программы, а на период 2019–2020 годов будет выделяться по 100 миллионов гривен ежегодно.

    В свою очередь экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что подобные инициативы не только уничтожат здравоохранение, но и превратят Украину в центр трансплантационного туризма.

    «Трансплантационным туризмом называется явление, когда богатые жители западных стран едут в страны бедные, где доведенные нищетой до отчаяния жители согласны продавать свои органы. А АТО делает Украину надежным поставщиком «органов-запчастей» от трупов для богатых иностранных заказчиков», — заявил Олейник.

    Он также добавил, что подобные проекты в условиях глобальной коррупции являются попыткой легализации черного рынка трансплантологии.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #минздрав #трупы #доноры
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