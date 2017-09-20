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Политика
Путин призвал не политизировать вопрос подвигов советских солдат
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    Путин призвал не политизировать вопрос подвигов советских солдат

    18:12  20 Сентября 2017
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    Путин призвал не политизировать вопрос подвигов советских солдат

    Москва, 20 сентября. Россия избегает политизации вопроса подвигов советских солдат во Второй мировой войне, но выступает за объективность и историческую правду, сказал глава государства на встрече с раввином Берлом Лазаром. 

    Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить искажения истории и подвига советских солдат во Второй мировой войне. При этом он подчеркнул — необходимо избегать политизации этого вопроса. 

    «Но в вопросах подобного рода мы, безусловно, будем стремиться к объективности и к правде, на которой может быть только основано справедливое общество», — сказал российский лидер на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром по случаю еврейского Нового года. 

    В свою очередь представитель еврейской духовной общины отметил, что во время празднования Нового года его народ вспоминает героев войны. Он лично поблагодарил Путина за содействие в сохранении исторической правды.

    Лазар также выразил президенту слова благодарности за посмертную награду лейтенанту Александру Печерскому, возглавившему восстание в нацистском лагере смерти в Собиборе. Лазар считает, что именно советские солдаты сыграли важную роль в освобождении многих стран от фашизма. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия
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