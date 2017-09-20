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Астрономы получили фотографии огромного огненного «глаза» в космосе
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    Астрономы получили фотографии огромного огненного «глаза» в космосе

    18:00  20 Сентября 2017
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    Астрономы получили фотографии огромного огненного «глаза» в космосе

    Сантьяго, 20 сентября. Комплекс радиотелескопов ALMA получил уникальные снимки звезды U в созвездии Насоса, которая напоминает огромный «глаз». Об этом рассказали официальные представители Европейской южной обсерватории.

    Данный космический объект является красным сверхгигантом, вокруг которого образовалась светящаяся туманность. Ученые хотят выяснить, как именно подобные звезды теряют материю.

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    Автор: Алексей Громов
    #звезда
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