Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
ИГИЛ в Ракке использует против курдов женщин-смертниц
Весь мир
Стали известны новые подробности атаки ИГ на гумконвой из Ирана
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стали известны новые подробности атаки ИГ на гумконвой из Ирана

    17:44  20 Сентября 2017
    171

    Стали известны новые подробности атаки ИГ на гумконвой из Ирана

    Дейр эз-Зор, 20 сентября. Пять человек получили ранения при атаке боевиков «Исламского государства»* иранской гуманитарной автоколонны.

    По данным местных источников в результате минометного обстрела со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) ранения получили четыре жителя города Дейр эз-Зор, а также один из иранских водителей. Две мины разорвались на одной из центральных улиц населенного пункта около городской мэрии.

    Отмечается, что кроме продовольствия и предметов первой необходимости гуманитарный конвой доставил в Дейр эз-Зор свыше 20 тонн лекарственных препаратов.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #обстрел #иран #конвой
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21392

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41361

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20053

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8122

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7524
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        2192
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2355
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        104
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        10197