Стали известны новые подробности атаки ИГ на гумконвой из Ирана

В Избранное

Дейр эз-Зор, 20 сентября. Пять человек получили ранения при атаке боевиков «Исламского государства»* иранской гуманитарной автоколонны.

По данным местных источников в результате минометного обстрела со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) ранения получили четыре жителя города Дейр эз-Зор, а также один из иранских водителей. Две мины разорвались на одной из центральных улиц населенного пункта около городской мэрии.

Отмечается, что кроме продовольствия и предметов первой необходимости гуманитарный конвой доставил в Дейр эз-Зор свыше 20 тонн лекарственных препаратов.

القافلة الإيرانية تصل إلى #دير_الزور محملة بأكثر من 1000 طن من المساعدات الإنسانية (فيديو) - https://t.co/WrVFatzAOW pic.twitter.com/nZLHXjBx2r — Qawem (@QawemOrg) September 20, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.