Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Россия
Корвет «Сообразительный» успешно уничтожил ракетным выстрелом корабль «противника»
Общество
Ясновидящая нашла истоки болезни Хворостовского
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ясновидящая нашла истоки болезни Хворостовского

    17:51  20 Сентября 2017
    56

    Ясновидящая нашла истоки болезни Хворостовского

    Москва, 20 сентября. Любые проблемы со здоровьем являются испытанием, проходя через которое человек отрабатывает свою карму или карму своего рода. Об этом заявила победительница 16-го сезона телепроекта «Битва экстрасенсов», ясновидящая Виктория Райдос, комментируя новости об отмене концерта Дмитрия Хворостовского, который борется с онкологическим заболеванием.

    По мнению Райдос, заболевание артиста — это «родовая программа, которую заложили его предки».

    «Дмитрий Александрович – человек огромного таланта, оперный певец мирового уровня с бесчисленным количеством поклонников. Его талант и любовь со стороны почитателей энергетически сильнее недуга по здоровью плюс сам он человек сильный, – заявила Dni.ru ясновидящая. – К сожалению, кармически у него идет проверка на любовь к жизни и умение ее ценить. Хоть сейчас его состояние я назвать не могу даже средним, надеюсь, он будет бороться за свою жизнь. А нам остается только молиться о здоровье Хворостовского».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Михайдили
    #хворостовский #райдос
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21391

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41360

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20053

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8122

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7523
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        2173
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2352
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        103
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        10183