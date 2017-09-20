Ясновидящая нашла истоки болезни Хворостовского

В Избранное

Москва, 20 сентября. Любые проблемы со здоровьем являются испытанием, проходя через которое человек отрабатывает свою карму или карму своего рода. Об этом заявила победительница 16-го сезона телепроекта «Битва экстрасенсов», ясновидящая Виктория Райдос, комментируя новости об отмене концерта Дмитрия Хворостовского, который борется с онкологическим заболеванием.

По мнению Райдос, заболевание артиста — это «родовая программа, которую заложили его предки».

«Дмитрий Александрович – человек огромного таланта, оперный певец мирового уровня с бесчисленным количеством поклонников. Его талант и любовь со стороны почитателей энергетически сильнее недуга по здоровью плюс сам он человек сильный, – заявила Dni.ru ясновидящая. – К сожалению, кармически у него идет проверка на любовь к жизни и умение ее ценить. Хоть сейчас его состояние я назвать не могу даже средним, надеюсь, он будет бороться за свою жизнь. А нам остается только молиться о здоровье Хворостовского».