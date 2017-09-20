Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
США ищут юриста для уголовной реформы на Украине
Новости Сирии
Сирия — Россия и обратно: «Сирийский экспресс» обеспечивает операцию САА и ВКС РФ в Дейр эз-Зоре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия — Россия и обратно: «Сирийский экспресс» обеспечивает операцию САА и ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

    18:09  20 Сентября 2017
    678

    ВМФ РФ

    В последние несколько недель интенсивность военных действий на территории Сирии значительно возросла. Это связано, прежде всего, с масштабной операцией Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ в Дейр эз-Зоре, где сейчас разворачивается ожесточенная борьба с террористами «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в РФ).

    Несомненно, российской боевой авиации была отведена ключевая роль в разблокировании северо-западных районов города и аэродрома «Дейр эз-Зор», а также в последующем форсировании реки Евфрат. Еще в конце августа, когда завершалась подготовка к наступлению, количество боевых вылетов ВКС РФ серьезно возросло. Так, по данным начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергея Рудского, интенсивность использования военной авиации РФ в Сирии увеличилась до порядка 60-70 вылетов в сутки. Российские ВКС и сейчас продолжают уничтожать объекты боевиков ИГИЛ*, а также вести воздушную разведку почти в круглосуточном режиме.

    ВКС РФ

    Соответственно, чем интенсивнее применяется авиация, тем большее количество ресурсов затрачивается. Речь идет и о боеприпасах, и о топливе, и о запасных частях, и о продовольствии, часть которого, кстати, идет на гуманитарную помощь мирным гражданам Сирии. Для справки, боевая нагрузка истребителя Су-34 равно примерно 12 тоннам, при этом емкость внутренних топливных баков в сумме составляет 12 100 килограммов. Таким образом, российская группировка в Сирии расходует несколько тысяч тонн различных грузов каждый месяц. Для того чтобы обеспечить наши силы в САР необходим надежный и почти бесперебойно действующий транспортный канал.

    Полковник в отставке, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что между Сирией и Россией налажены прочные «мосты», которые пролегают по воде и по воздуху.

    «Мы понимаем, с чем связана возросшая интенсивность использования авиации РФ: дело в том, что в районе Дейр эз-Зора сейчас идет переправа через Евфрат. Конечно, в связи с этим появляется необходимость обеспечить безопасный переход правительственных войск Сирии на другую сторону, а для этого нужно исключить любые диверсии со стороны боевиков ИГИЛ. Соответственно, тут нужна авиаподдержка. Она в последнее время, действительно, оказывается довольно интенсивно».

    Террористы ИГИЛ

    При этом снабжение группировки РФ в САР, которые в виду активизации боевых действий потребляют большее количество ресурсов, исправно осуществляется как по морю, так и по воздуху, подчеркивает военный эксперт. В первом случае речь идет о регулярных рейсах больших десантных кораблей российского ВМФ. Так называемый «Сирийский экспресс» является основным путем снабжения сил РФ. Каждый месяц из России в Сирию через Босфор проходят около четырех-пяти БДК. 

    Другая дорога между Россией и базой «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия проходит по воздуху. Главными поставщиками на этом направлении являются военно-транспортные и пассажирские самолеты ВКС РФ — Ан-124 «Руслан», Ил-76, Ту-154.

    Ту-154

    По словам Андрея Кошкина, российская группировка в Сирии на данный момент располагает всеми необходимыми ресурсами, нужными для успешного продолжения военной кампании против «Исламского государства», а все линии поставок РФ по-прежнему работают исправно.

    «Материалов для выполнения боевых задач у российской группы сил, и в частности у ВКС, вполне достаточно. В Сирии находится ровно столько летательных аппаратов и беспилотников, сколько необходимо для того, чтобы обеспечить поступательное наступление. Что касается поставок горюче-смазочных материалов и других необходимых ресурсов, то в данном случае действуют довольно разветвленные схемы. В частности, например, происходит закупка в соседних странах, где это более выгодно и рационально, и затем материалы поставляются танкерами. Надо подчеркнуть, что тыловое обеспечение полностью соответствует боевым потребностям базы «Хмеймим» и всех сил РФ в Сирии в целом. Тыловое обеспечение российской группировки — это целый комплекс, и он идеально отлажен».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сирия #иг #хмеймим #вкс рф #игил #саа #сергей рудской #дейр эз-зор #латакия #вмф рф #су-34
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21414

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41395

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20094

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8131

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7562
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        2741
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2393
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        111
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        10901