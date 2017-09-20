Дамаск: более 500 боевиков в Сирии согласились сложить оружие

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Дамаск, 20 сентября. Соглашение о перемирии решили подписать более 500 боевиков в провинциях Дамаск и Эль-Кунейтра.

Арабские СМИ сообщают, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии достигли соглашения с лидерами вооруженных формирований в провинциях Дамаск и Эль-Кунейтра. По данным источника к режиму прекращения боевых действий решили присоединиться более 500 боевиков и семь полевых командиров.

Отмечается, что около 350 бывших боевиков смогут вернуться в свои дома в провинции Алеппо. Вместе с ними поедут около 1600 членов их семей.