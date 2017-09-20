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Весь мир
Дамаск: более 500 боевиков в Сирии согласились сложить оружие
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    Дамаск: более 500 боевиков в Сирии согласились сложить оружие

    17:29  20 Сентября 2017
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    Дамаск: более 500 боевиков в Сирии согласились сложить оружие

    Дамаск, 20 сентября. Соглашение о перемирии решили подписать более 500 боевиков в провинциях Дамаск и Эль-Кунейтра.

    Арабские СМИ сообщают, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии достигли соглашения с лидерами вооруженных формирований в провинциях Дамаск и Эль-Кунейтра. По данным источника к режиму прекращения боевых действий решили присоединиться более 500 боевиков и семь полевых командиров.

    Отмечается, что около 350 бывших боевиков смогут вернуться в свои дома в провинции Алеппо. Вместе с ними поедут  около 1600 членов их семей.

    Дамаск: более 500 боевиков в Сирии согласились сложить оружие

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #перемирие #боевики
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