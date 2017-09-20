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ДНР: Украина продолжает затягивать процесс обмена пленными в Донбассе
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    ДНР: Украина продолжает затягивать процесс обмена пленными в Донбассе

    17:31  20 Сентября 2017
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    ДНР: Украина продолжает затягивать процесс обмена пленными в Донбассе

    Минск, 20 сентября. Позиция Киева и попытки делить пленных в Донбассе на категории затягивают процесс обмена. Об этом сообщила Виктория Талакина - пресс-секретарь полпреда ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

    «К сожалению, украинская сторона не изменяет своей позиции разделения списков заключенных на категории подлежащих и не подлежащих, по мнению Украины, к обмену, чем в значительной мере затягивает переговорный процесс», — сообщила Талакина.

    Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук сообщил, что украинская сторона подготовила для рассмотрения предложение, согласно которому, Украина готова провести обмен в формате 87 украинских военнослужащих на 309 сторонников народных республик Донбасса.

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр #обмен пленными
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