Отмазки Ляскина: как оппозиционер оправдывался за инсценировку нападения

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Подозреваемый в нападении на Николая Ляскина заявил, что действовал по просьбе самого потерпевшего. В свою очередь Ляскин обвиняет столичных правоохранителей в подготовке провокаций. Он нелепо попался на инсценировке и сейчас всячески пытается оправдаться, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Руслан Осташко.

Напомним, нападение на руководителя московского штаба скандального оппозиционера Алексея Навального произошло 15 сентября. Ляскин тогда заявил, что на улице Гиляровского к нему подошел неизвестный мужчина и ударил его по голове отрезком железной трубы. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В столичном главке МВД сообщили, что подозреваемый в нападении задержан и доставлен в отделение полиции. Там мужчина сообщил, что ранее познакомился с Ляскиным в штабе блогера Алексея Навального.

«О данной организации и возможности заработать в качестве ее волонтера подозреваемый узнал посредством интернет-ресурсов, после чего прибыл в Москву», — сообщили в пресс-службе полиции.

Задержанный отметил, что Ляскин предложил ему заработать на инсценировке нападения и в качестве награды пообещал 150 тысяч рублей. Последний на своей странице в социальной сети Facebook написал, что все происходящее с ним похоже на провокацию.

Написал о том, что происходит вокруг дела о нападении на меня. Если коротко, то похоже полиция готовит провокацию. https://t.co/BV7BC1dUiG — Николай Ляскин (@nlyaskin) September 20, 2017

Впрочем, в заявлении уличенного в инсценировке нападения Ляскина, похоже, полностью отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие его версию.

«Сразу отмечу, что Ляскин не ожидал такого развития событий. Кроме того, у нашей оппозиции есть тренд — если происходит что-то негативное, то во всем виновата наша власть и наша полиция. А все, кто ненавидит сторонников Навального, — это люди, получающие зарплату либо у силовиков, либо в администрации президента, либо где-то еще. Сам же факт нападения на Ляскина — это правонарушение, и с этим нужно разбираться. Совершенно не важно, кого ударили по голове, оппозиционера или нет, никаких правонарушений в отношении наших граждан быть не должно», — поясняет ситуацию политический эксперт.

При этом Руслан Осташко подчеркивает, что Ляскин своими заявлениями в соцсети пытается политизировать этот процесс. Политолог привлекает внимание к тому, что у Ляскина сложилась весьма удобная ситуация, особенно если учесть, что удар произошел как раз во время предвыборного турне Алексея Навального по регионам.

«То, что правонарушитель найден и против него приводятся следственные действия — это уже должно быть Ляскиным воспринято как позитив, полиция работает и нарушитель найден. А то, что подозреваемый сам говорит, что Ляскин заплатил ему деньги для организации инсценировки, это не проблема полиции. Полиция не занимается анализом фактов, она занимается их сбором. И я хочу отметить, что фактов сейчас больше как раз у правоохранителей. А все заявления оппозиционера — это всего лишь домыслы. А вот почему нападавший сделал такое заявление, это вопрос для изучения следователями, которые и займутся изучением фактов», — продолжает собеседник ФАН.

Примечательно, что после публикации пострадавшим своего сообщения в Facebook в распоряжении сотрудников редакции издания «Ридус» появилась совместная фотография, на которой Николай Ляскин стоит в обнимку с ударившим его человеком. И вот как раз это прямое доказательство того, что «потерпевший» был знаком с «нападавшим» еще до совершения преступления.

«Кстати, Ляскин убежал из отделения полиции сразу после того, как в Telegram появилась фотография нападавшего. Представитель штаба Навального узнал в нем старого знакомого и попытался сбежать. Хотя доказать юридически, что это была провокация, особенно если оппозиционер будет все отрицать, практически невозможно. Абсолютно удобная ситуация, все это делается для политизации процесса. Сторонникам оппозиции всегда проще во всем обвинить Кремль и «обнаглевших» силовиков», — говорит Осташко

К слову, политический аналитик уверен, что если бы полиция поступала так, как поступают их коллеги на Западе, то Ляскина можно было бы осудить за клевету и нанесение урона деловой репутации.

«Почему Ляскин и оппозиция имеют право оскорблять наших правоохранителей бездоказательно вообще, для меня большой вопрос. Если раньше была хотя бы видимость того, что оппозиция более-менее серьезно подходит к политической деятельности, то теперь все у них скатывается в дешевый цирк и театральную постановку с глупым сценарием и плохой игрой актеров», — заключил политический консультант.

К слову, свое мнение по поводу «нападения» высказал и бывший соратник Навального Сергей Удальцов.