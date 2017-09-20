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Политика
Курды проведут референдум вопреки позиции Ирака — глава комиссии
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    Курды проведут референдум вопреки позиции Ирака — глава комиссии

    17:49  20 Сентября 2017
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    Курды проведут референдум вопреки позиции Ирака — глава комиссии

    Эрбиль, 20 сентября. Решение парламента Ирака не повлияют на проведение референдума о независимости Иракского Курдистана, заявил глава Высшей комиссии по референдуму Хендрин Мухаммед. Спикер добавил, что голосование состоится, несмотря на международное давление. 

    Правительство автономного Иракского Курдистана назначило референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав требование Багдада, который рассматривает голосование незаконным. Иракский парламент проголосовал против позиции властей автономии.  По словам главы комиссии по референдуму Хендрина Мухаммеда, решения иракского парламента не будут приниматься во внимание Курдистаном.

    Спикер РИА Новости также добавил, что референдум будет проведен, несмотря на международное давление — со стороны Ирана, Турции, Лиги арабских государств. Власти США, Франции, ФРГ и представители ООН на встрече с лидером Масудом Барзани предложили отложить дату голосования об автономии. 

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #курды #референдум #иракский курдистан
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