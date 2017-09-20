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Россия
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Экономика
Путин призвал правительство отвязать страховые взносы бизнеса от МРОТ
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    Путин призвал правительство отвязать страховые взносы бизнеса от МРОТ

    17:19  20 Сентября 2017
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    Путин призвал правительство отвязать страховые взносы бизнеса от МРОТ

    Москва, 20 сентября. Правительству следует отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ.

    Об этом в среду сказал президент России Владимир Путин, комментируя заявление главы «Опоры России» Александра Калинина о том что увеличение МРОТ может повысить размер налоговых отчислений для предпринимателей.

    «Конечно, таким способом нужно делать, чтобы не навредить в данном случае тем людям, которые сами зарабатывают и еще рабочие места создают. Поэтому это тоже возможно. Правительство обязательно тоже эту задачу сформулирует, доработайте с ними», — отметил Путин.

    По словам главы государства, речь в данном случае идет об обязательствах перед гражданами, поскольку они не должны получать зарплату меньше прожиточного минимума.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #правительство #налоги #мрот #бизнес
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