Донбасс сегодня: «киборг» стал «оружейным бароном», фейк о «фальшивых рублях» в ДНР, призыв в Мариуполе

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Донбасс, 20 сентября. В Донецке в результате обстрелов ВСУ ранен мирный житель. «Киборги» продают казенное оружие и боеприпасы. Фейковый донецкий блогер о «фальшивых рублях» в ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки с позиций киевских силовиков по 20 населенным пунктам ДНР и ЛНР было выпущено до 200 артиллерийских снарядов и мин различного калибра. Таким образом, военнослужащие ВСУ и нацгвардии 42 раза нарушили режим прекращения огня.

При обстрелах территории Донбасса украинские силовики применяли запрещенные минскими соглашениями системы тяжелых вооружений. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, а также из зенитных установок, штатных вооружений БМП и БТР, гранатометов различного типа и стрелкового оружия.

В результате вооруженной агрессии ранения получил житель Петровского района Донецка 1952 года рождения. Также обстрелами разрушены два дома в Донецке и в поселке Донецкий в ЛНР.

«Оружейные бароны» из ВСУ

Как стало известно разведке ВС ДНР, в результате инспекционной проверки 28 омбр ВСУ тыловой службой выявлена недостача военного имущества и ряд других грубейших нарушений.

По данным фактам начато расследование, установлены факты хищений, совершенных комбригом Олегом Зубовским. Проверка выявила, что «герой АТО», которого в свое время, после поражения в сражении за аэропорт Донецка, украинские СМИ распиарили как «киборга», занимался незаконной торговлей топливом и боеприпасами.

Кроме того, инспекцией установлено, что пожар, случившийся накануне проверки в одном из мест расположения подразделения, был поджогом с целью сокрытия фактов хищения и списания украденного военного имущества.

«Еще один оружейный барон и топливный магнат АТО стал жертвой своей жадности», — справедливо заметил по этому поводу военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин.

«Брать» Донецк скоро будет некому

Согласно данным военного командования Луганской народной республики, украинский генерал Олег Микац, тот самый, который недавно обещал «за пару дней» взять Донецк и Луганск, проинспектировал расположение десятого батальона 10 огшбр (горно-штурмовой бригады) ВСУ в районе города Золотое. В ходе проверки Микацом были установлены многочисленные факты неуставных взаимоотношений в бригаде, низкого морально-психологического состояния военнослужащих и сокрытия командирами небоевых потерь.

После отъезда генерала командиры подразделений решили отыграться на своих подчиненных, применяя физическое насилие. В результате четверо бойцов батальона самовольно оставили место несения службы, прихватив с собой стрелковое оружие.

Полковнику Микацу хотелось бы задать простой вопрос: «С кем вы собираетесь брать Донецк и Луганск?»

«Патриотов» поубавилось

В Мариуполе представители ВСУ развернули масштабную информационную кампанию по зазыванию горожан на контрактную службу в рядах украинской армии. В качестве «печеньки» предлагается высокое денежное содержание (до десяти тысяч гривен в месяц) и полный социальный пакет.

Видимо, в Западной Украине «патриотов», желающих убивать жителей Донбасса, поубавилось, а те, кто воевал, — разбежались, раз ВСУ перешли к тактике зазывания самих жителей Донбасса к участию в войне против своего народа.

Есть и другая версия — эта кампания может быть частью продуманного сценария, когда несколько жителей Мариуполя или выданные за них приезжие, которые вступят в ряды ВСУ, будут представлены в украинских СМИ как многотысячная армия добровольцев. ФАН будет следить за ходом набора контрактников в Мариуполе.

Фейк о «фальшивых деньгах, заполонивших Донецк»

Украинские СМИ вышли сегодня с интригующим заголовком: «Фальшивые деньги заполонили Донецк».

Сообщается о целой «эпидемии фальшивых рублей», которые якобы завезли в Донецк (кто завез, не сообщается). В качестве доказательства СМИ цитируют некоего «донецкого блогера» по имени Евгений Агапов.

Агапов сообщает, что тема поддельных купюр номиналом в 100 и 500 рублей широко обсуждается пользователями в социальных сетях. Но в каких социальных сетях и какими пользователями, блогер не сообщает и даже не приводит скринов переписки, по которым можно было бы хоть что-то установить. Источники ФАН в правоохранительных органах Донецкой народной республики и центральном банке ДНР информацию о фальшивых рублях категорически опровергли.

Более того, Евгений Агапов «информирует», что поддельная валюта якобы «экспортируется» из республик Донбасса на Украину, где недавно, например, в Одессе, правоохранители выявили партию фальшивых долларов США, «изготовленных в ДНР».

Случай с обнаружением фальшивых долларов в Одессе действительно имел место. Однако вывод о том, что эти доллары якобы изготовлены в ДНР, сотрудники СБУ сделали на основании того, что до войны в Донбассе сбытчик фальшивок являлся сотрудником правоохранительных органов Донецкой области. Никаких других доказательств не было.

Тем не менее, украинские СМИ продолжают идти традиционным путем, публикуя заведомо лживые новости, не имеющие даже малой толики доказательств, разжигая ненависть к народу Донбасса, но при этом называя Донбасс частью Украины.

А что касается «известного донецкого блогера» Евгения Агапова, то, по информации корреспондента ФАН, этот человек проживает в Киеве и является частью системы украинских «диванных диверсантов». Так что вряд ли Агапов владеет хоть сколько-нибудь объективной информацией о ситуации в Донецке.