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Политика
Журова о протесте МИД РФ в адрес Польши: Наши худшие опасения подтвердились
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    Журова о протесте МИД РФ в адрес Польши: Наши худшие опасения подтвердились

    17:46  20 Сентября 2017
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    В Госдуме прокомментировали протест МИД РФ об осквернении в Польше советских памятников

    МИД России выразил протест Польше из-за актов вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям в Варшаве, Ольштыне и Сосновце. В сообщении внешнеполитического ведомства сказано, что российская сторона требует наказать виновных.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, депутат VII созыва Светлана Журова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнула, что худшие опасения России в отношении принятого в Польше закона о «декоммунизации» начали подтверждаться.

    «Принимая закон, правительство Польши сделало акцент на том, что он не будет касаться мемориалов и захоронений наших воинов-освободителей, похороненных на территории страны во время и после Великой Отечественной войны. Разговор был об этом. Но на практике все оказалось по-другому. И, к сожалению, люди, живущие в Польше, восприняли документ не совсем правильно», — комментирует для ФАН депутат Светлана Журова.

    В сообщении министерства иностранных дел России сказано: «Хулиганы осквернили места памяти тех, кто в борьбе с нацизмом погиб, в том числе и за то, чтобы поляки могли жить сегодня». В МИД отметили, что в городе Сосновец неизвестные выломали и похитили плиту с именами захороненных в братской могиле военных. Также вандалы осквернили кладбища-мавзолеи в Варшаве и Ольштыне.

    Польские власти «закрывают глаза на происходящее»В министерстве отметили, что это далеко не первый случай, и польские власти «закрывают глаза на происходящее». Российская сторона требует «устранить последствия кощунственных действий, привести памятники в надлежащий вид и наказать виновных».

    «Нужно ждать объяснения со стороны польских властей тому, что происходит. И как они будут способствовать тому, чтобы такие ситуации не повторялись. По большому счету, власти могут сказать, что это были хулиганы, и правительство не причем. А могут сказать, что вандалов найдут и накажут. Для правительства эта ситуация тоже может означать ухудшение реноме, поскольку речь шла о памятниках Ленину или Сталину, грубо говоря, — подчеркивает Светлана Журова. — Это были их объяснения, когда Россия первый раз высказала свои опасения о возможной неправильной трактовке документа. Мы говорили, что появятся люди, которые будут совершать акты вандализма. К сожалению, наши опасения начали подтверждаться».

    В том случае, если МИД не дождется вменяемой реакции официальных лиц Польши, считает, депутат, скорее всего, российская сторона обратится в международные инстанции.

    «То, что сделали вандалы, — это акты бесчеловечного осквернения могил погибших солдат и общей истории, общеевропейской и общемировой», — подытожила депутат.

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    Автор: Алиса Яковлева
    #вандалы #польша #мид рф #варшава #журова #ольштын #сосновец #герои-освободители
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