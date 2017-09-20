Россия обгоняет США и НАТО в сфере радиоэлектронной борьбы

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Американские военные боятся, что инвестиции, которые Россия направила на развитие своих Войск радиоэлектронной борьбы, скорее всего уже обеспечили глобальное доминирование Москвы в этой области.

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи «Россия начинает обгонять Америку в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», опубликованной новостным ресурсом National Interest.

Российский военно-промышленный комплекс успешно продемонстрировал свои достижения во время военной выставки «Армия-2017». Публике были представлены сотни различных наземных, воздушных и морских систем обороны и поражения. Военную выставку посетили сотни тысяч людей. Это масштабное событие завершилось тем, что Россия подписала контракты в общей сложности на сумму около 170 миллиардов рублей. Среди важнейших инноваций российской оборонной промышленности были продемонстрированы новейшие системы радиоэлектронной борьбы — «Витебск», «Красуха» и «Москва».

Газета «Свободная пресса» опубликовала анализ возможностей российских систем РЭБ, намекнув на их потенциальное применение в ходе военных учений «Запад-2017». Это вызвало немалое беспокойство стран — членов НАТО. В статье отмечается, что превосходство российских систем РЭБ по сравнению с западными является не только качественным, но и количественным.

За последнее десятилетие успешно прошли испытания более десятка российских систем РЭБ. Это «Борисоглебск-2», «Ртут-БМ», «Инфауна», «Красуха-4», «Москва-1», «Пародист», «Лорендит-М», «Лер-3», «Лесочек», «Лес», «Магни-РЭБ», «Поле- 21», «Хибини» и « Витебск».

Среди них есть системы ближнего действия, то есть те, которые защищают воздушные суда, корабли и солдат в конкретном районе проведения операции. Также есть системы, которые выводят из строя детонаторы и другие устройства. Этот список также включает в себя мощные системы РЭБ с обширной зоной действия, такие как «Красуха-4» и «Москва-1». В статье «Свободной прессы» отмечается, что последние две системы построены «по принципам, которые ранее не использовались в радиотехнике».

По сообщениям издания, система «Москва-1», разработанная КРЭТ (Концерн «Радиоэлектронные Технологии»), проводит радиотехническую разведку: она собирает информацию об источниках электромагнитного излучения в радиусе 400 км. В том числе она улавливает излучение, исходящее от самолетов, самонаводящихся ракет, мобильных и стационарных систем противовоздушной обороны, радиопередатчиков и других объектов, испускающих радиоволны. Эти сигналы анализируются и классифицируются в соответствии с их источниками. В случае если будет решено атаковать противника, собранная информация будет передана девяти системам РЭБ, которые «ослепят» свои цели помехами. Собранные данные также передаются российским войскам ПВО. В газете также отмечено, что все точные детали, касающиеся технических характеристик этой системы, — секретная информация. Однако в случае массированной атаки противника «Москва-1» может получить всю необходимую информацию о вражеских позициях и эффективно их обезвредить.

Сведения, полученные с помощью «Москва-1», будут крайне полезны для зенитных ракетных систем, в том числе для новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400, который имеет тот же диапазон обнаружения, что и «Москва-1». В случае нападения противника С-400 видит «объект» и определяет его скорость, направление полета и отслеживает его движения, а «Москва-1» также может определить, является ли этот объект ракетой или самолетом, что значительно облегчает перехват.

До недавнего времени было невозможно разместить систему с такими серьезными возможностями на трехколесном шасси. Прорыв был сделан в результате перехода от аналоговых к цифровым технологиям. Таким образом, вычислительная мощность значительно увеличилась, обрабатывая большие объемы информации, полученные от системных антенн. Увеличение вычислительных мощностей позволило использовать новые, более сложные алгоритмы для обработки данных.

Далее «Свободная пресса» отмечает, что система РЭБ «Красуха-4», также перешедшая на цифровые технологии, предназначена для защиты от нападений на командные пункты, группировки войск, промышленные и административные объекты. Система подрывает работу вражеской электроники. При этом она способна к различению вражеских сигналов и сигналов техники союзников.

Эта система способна «ослепить» не только вражеские истребители и бомбардировщики, но и наземные радары, самолеты и даже шпионские спутники, поскольку горизонтальные и вертикальные диапазоны РЭБ «Красуха-4» достигают трехсот километров. Эта система также способна обнаружить вражеские беспилотные летательные аппараты и беспилотные системы. Разработка и беспрерывное совершенствование «Красухи» началось в 1995 году. Система была допущена к эксплуатации российскими военными в 2012 году. Ее окончательный вариант, как отмечает газета, «оказался более компактным, способным уместиться на двухколесном шасси для более быстрой и легкой транспортировки».

В 2015 году «Красуха-4» была впервые доставлена на военную базу «Хмеймим» в Сирии. После этого СМИ сообщили, что в ходе одного из нападений на аэродром сирийской армии «Красуха» помогла сбить многие ракеты с цели. После этого система РЭБ участвовала в многочисленных российских военных учениях, в ходе которых бомбардировщики Су-24 так и не смогли обнаружить свои цели, находясь в зоне действия «Красухи».

Третья система, упомянутая в статье, «Витебск», представляет собой бортовую защитную систему, предназначенную для защиты вертолетов Ми-8 от ракетного огня. Она также предназначена для использования штурмовыми самолетами и вертолетами в наземных атаках, когда им приходится летать на высоте, доступной для ударов ракетами земля-воздух. «Витебск» включает в себя устройство, использующее инфракрасное и ультрафиолетовое излучение для создания ложных целей и дезориентации вражеских ракет.

Российские военные сегодня работают и над другими системами РЭБ, способными быстро и эффективно бороться с растущей изощренностью западных беспилотных систем. Одной из таких технологий является недавно объявленный комплекс «Репеллент», предназначенный для обнаружения и нейтрализации дронов на расстоянии до тридцати пяти километров. Его разработчики утверждают, что «Репеллент» способен обнаруживать миниатюрные беспилотники и днем ​​и ночью, в плохую погоду, а также работать в «самых сложных арктических условиях при температурах ниже минус 45 градусов и сильных ветрах».

Разработка и использование Россией таких разнообразных систем РЭБ не сулит ничего хорошего для американских и натовских вооруженных сил, которые выражают озабоченность достижениями российского военпрома в течение последних нескольких лет. В 2016 году генерал ВВС США Бридлов признал, что Пентагон пренебрегал радиоэлектронной борьбой в течение последних двух десятилетий, позволяя Кремлю захватить преимущество. Когда в 2015 году Россия резко увеличила свое присутствие в Сирии, генерал-лейтенант Эдвард Кардон заявил, что Соединенные Штаты «не добились тех темпов прогресса (в области радиоэлектронной борьбы), которых требуют сегодняшние реалии». В том же году американским военным стало ясно, что российские инвестиции в системы РЭБ позволят ей уйти далеко вперед в этой сфере.

Сегодня США осознали необходимость совершенствования своих систем РЭБ и уже начинают предпринимать первые шаги к этой цели. Наблюдение за внедрением российских технологий систем РЭБ станет основой разработки американских аналогов. «Свободная пресса» отметила, что возможности, предоставляемые системами РЭБ, могут увеличить боевой потенциал наземных войск до двух раз и уменьшить потери самолетов до шести раз. Учитывая эти цифры, впереди нас ждет самая настоящая гонка технологий РЭБ.