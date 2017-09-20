Стали известны детали украинского закона о реинтеграции Донбасса

В Избранное

Киев, 20 сентября. Закон о «реинтеграции Донбасса» позволит президенту Украины Петру Порошенко вводить военное положение не только в Донбассе, но и по всей территории страны. Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно тексту законопроекта, в случае введения военного положения на территории Донецкой и Луганской областей там будут прекращены полномочия всех органов власти, а руководство территориями, на которых введено военное положение, будет осуществлять совместный оперативный штаб ВСУ под общим командованием Генштаба. Данный закон дает Петру Порошенко право водить военное положение не только в Донбассе, но и в других регионах Украины.