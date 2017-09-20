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Боевики ИГИЛ атаковали гумконвой из Ирана в Дейр эз-Зоре
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    Боевики ИГИЛ атаковали гумконвой из Ирана в Дейр эз-Зоре

    17:16  20 Сентября 2017
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    Боевики ИГИЛ атаковали гумконвой из Ирана в Дейр эз-Зоре

    Дейр эз-Зор, 20 сентября. Боевики «Исламского государства»* напали на иранских военных в провинции Дейр эз-Зор.

    Сирийские источники на востоке Сирии сообщили, что военный конвой из Ирана привез жителям Дейр эз-Зора, которые находится в сложной гуманитарной ситуации, крупную партию продовольствия и предметов первой необходимости. С города была снята блокада боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и грузы в Дейр эз-Зор теперь можно доставлять наземным путем.

    Отмечается, что игиловцы атаковали иранскую колонну прямо около здания местной мэрии, в результате обстрела один человек получил ранение, пострадала техника иранских военных.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #игил #иран #дейр эз-зор
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