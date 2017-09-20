Боевики ИГИЛ атаковали гумконвой из Ирана в Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 20 сентября. Боевики «Исламского государства»* напали на иранских военных в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийские источники на востоке Сирии сообщили, что военный конвой из Ирана привез жителям Дейр эз-Зора, которые находится в сложной гуманитарной ситуации, крупную партию продовольствия и предметов первой необходимости. С города была снята блокада боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и грузы в Дейр эз-Зор теперь можно доставлять наземным путем.

Отмечается, что игиловцы атаковали иранскую колонну прямо около здания местной мэрии, в результате обстрела один человек получил ранение, пострадала техника иранских военных.

القافلة الإيرانية تصل إلى #دير_الزور محملة بأكثر من 1000 طن من المساعدات الإنسانية (فيديو) - https://t.co/WrVFatzAOW pic.twitter.com/nZLHXjBx2r — Qawem (@QawemOrg) September 20, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.