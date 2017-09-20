Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Россия
Корвет «Сообразительный» успешно уничтожил ракетным выстрелом корабль «противника»
Общество
Синоптики рассказали, когда завершится бабье лето в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Синоптики рассказали, когда завершится бабье лето в России

    17:21  20 Сентября 2017
    48

    Синоптики рассказали, когда завершится бабье лето в России

    Москва, 20 сентября. Бабье лето продлится в европейской части России до начала октября, сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

    «Вся предстоящая десятидневка у нас получается теплая: на 3–5 градусов выше средних многолетних значений. Однако показания термометров продолжат уменьшаться и ночи все равно будут прохладными – 4–9 градусов. Утром люди это почувствуют», – сказала она.

    Специалист добавила, что после ухода Солнца в южное полушарие тепловой баланс изменится. Днем воздух будет прогреваться меньше, чем охлаждаться ночью, передает РИА Новости.

    Синоптики рассказали, когда завершится бабье лето в России

    Добавим, на Южный Урал тем временем надвигаются заморозки. По данным Челябинского гидрометеоцентра, 22 и 23 сентября в регионе существенно похолодает. В связи с этим возможны чрезвычайные ситуации, сообщает URA.RU.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21391

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41360

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20053

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8122

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7522
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        2147
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2349
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        103
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        10166