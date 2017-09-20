Синоптики рассказали, когда завершится бабье лето в России

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Москва, 20 сентября. Бабье лето продлится в европейской части России до начала октября, сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«Вся предстоящая десятидневка у нас получается теплая: на 3–5 градусов выше средних многолетних значений. Однако показания термометров продолжат уменьшаться и ночи все равно будут прохладными – 4–9 градусов. Утром люди это почувствуют», – сказала она.

Специалист добавила, что после ухода Солнца в южное полушарие тепловой баланс изменится. Днем воздух будет прогреваться меньше, чем охлаждаться ночью, передает РИА Новости.

Добавим, на Южный Урал тем временем надвигаются заморозки. По данным Челябинского гидрометеоцентра, 22 и 23 сентября в регионе существенно похолодает. В связи с этим возможны чрезвычайные ситуации, сообщает URA.RU.