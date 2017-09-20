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Путин допустил перенос сроков внедрения новой кассовой техники для предпринимателей
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    Путин допустил перенос сроков внедрения новой кассовой техники для предпринимателей

    17:21  20 Сентября 2017
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    Путин допустил перенос сроков внедрения новой кассовой техники для предпринимателей

    Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что сроки внедрения новой кассовой техники для среднего и малого бизнеса могут перенести на год.

    «Что касается кассовых аппаратов, то, давайте, мы так договоримся — пока торговые предприятия должны перейти, как и договаривались, к середине следующего года», — заявил глава государства на встрече с главой общественной организации «Опора России» Александром Калининым.

    По словам президента, для остальных видов предпринимательства сроки внедрения нового кассового оборудования могут быть перенесены еще на год.

    Александр Калинин предложил Владимиру Путину изменить сроки внедрения кассовой техники, так как темпы, которые заложены в законе, не могут осуществить ни предприниматели, ни производители. В результате это может привести к рискам срыва поставок кассовых аппаратов или большим очередям на них.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин
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