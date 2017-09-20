Новые технологии защиты населения от ЧС введут до 2020 года — Пучков

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Москва, 20 сентября. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что в стране до 2020 года будут введены новые технологии для защиты населения от ЧС, об этом он рассказал в Госдуме в ходе «правительственного часа».

В России до 2018 года будет подготовлена законодательная и нормативная база для перехода гражданской обороны на новые стандарты. Об этом заявил глава спасательного ведомства России Владимир Пучков. По мнению министра, гражданская оборона призвана защитить население и территорию страны от крупных опасностей.

«Система гражданской обороны на современном этапе развития общества становится всё более весомой, а её задачи всё масштабней», — пояснил Пучков.

На данный момент в стране действует только 65 пожарно-спасательных частей, в которых внедряются новые принципы подготовки кадров. Свыше 80 млн россиян включены в систему оповещения на случай ЧС, пишет «Парламентская газета». Ранее Пучков предложил властям Мексики помощь в ликвидации последствий крупного землетрясения, произошедшего 19 сентября.