Apple официально выпустила iOS 11

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Вашингтон, 20 сентября. Американская корпорация Apple официально выпустила новейшую версию операционной системы iOS 11.

Платформа получила около 300 дополнительных функций, включая программу «Файлы», которая является каталогом всего ПО, установленного на устройстве, и функцию QuickType, позволяющую набирать текст на клавиатуре одной рукой.

Фотографов порадуют новые режимы съемки, а водителей — функция «не беспокоить», которая отключает уведомления, пока владелец гаджета находится за рулем. Изменения также претерпел магазин приложений AppStore, в котором появились новые вкладки.