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Технологии
Apple официально выпустила iOS 11
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    Apple официально выпустила iOS 11

    17:06  20 Сентября 2017
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    Apple официально выпустила iOS 11

    Вашингтон, 20 сентября. Американская корпорация Apple официально выпустила новейшую версию операционной системы iOS 11.

    Платформа получила около 300 дополнительных функций, включая программу «Файлы», которая является каталогом всего ПО, установленного на устройстве, и функцию QuickType, позволяющую набирать текст на клавиатуре одной рукой.

    Apple официально выпустила iOS 11

    Фотографов порадуют новые режимы съемки, а водителей — функция «не беспокоить», которая отключает уведомления, пока владелец гаджета находится за рулем. Изменения также претерпел магазин приложений AppStore, в котором появились новые вкладки.                                                                                                                                                                                   

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    Автор: Геннадий Плющев
    #apple #гаджеты #ios 11
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