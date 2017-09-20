Тела двух женщин найдены в подъездах Йошкар-Олы
Йошкар-Ола, 20 сентября. Тела двух мертвых женщин обнаружены в подъездах Йошкар-Олы. Следователи пытаются выяснить, связаны ли эти два убийства между собой.
Накануне, 19 сентября, в подъездах в разных частях города были обнаружены тела двух женщин. Одной из них было 59 лет, другой — 68.
«По данным фактам следственным отделом по городу Йошкар-Ола СУСК РФ по республике Марий Эл возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — констатировали в следственном управлении СК РФ по Марий Эл.
На данный момент следователи пытаются выяснить, совершил ли эти два убийства один и тот же человек. У правоохранителей есть приметы одного из подозреваемых.
«Сотрудники уголовного розыска МВД по республике Марий Эл просят граждан обращать внимание на подозрительных мужчин с вызывающим, неадекватным поведением в возрасте 25–30 лет, худощавого телосложения, ростом 170–175 см, — рассказали следователи. — Предположительно, был одет в темную куртку и синие джинсы».