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Тела двух женщин найдены в подъездах Йошкар-Олы
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    Тела двух женщин найдены в подъездах Йошкар-Олы

    17:16  20 Сентября 2017
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    Тела двух женщин найдены в подъездах Йошкар-Олы

    Йошкар-Ола, 20 сентября. Тела двух мертвых женщин обнаружены в подъездах Йошкар-Олы. Следователи пытаются выяснить, связаны ли эти два убийства между собой.

    Накануне, 19 сентября, в подъездах в разных частях города были обнаружены тела двух женщин. Одной из них было 59 лет, другой — 68.

    «По данным фактам следственным отделом по городу Йошкар-Ола СУСК РФ по республике Марий Эл возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — констатировали в следственном управлении СК РФ по Марий Эл.

    На данный момент следователи пытаются выяснить, совершил ли эти два убийства один и тот же человек. У правоохранителей есть приметы одного из подозреваемых.

    «Сотрудники уголовного розыска МВД по республике Марий Эл просят граждан обращать внимание на подозрительных мужчин с вызывающим, неадекватным поведением в возрасте 25–30 лет, худощавого телосложения, ростом 170–175 см, — рассказали следователи. — Предположительно, был одет в темную куртку и синие джинсы».

    Тела двух женщин найдены в подъездах Йошкар-Олы

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #женщины #труп #ск рф #йошкар-ола #подъезд
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