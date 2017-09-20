Лукашенко объяснил, почему не следил за учениями «Запад-2017» вместе с Путиным

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Минск, 20 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему не наблюдал за ходом военных учений «Запад-2017» вместе с главой России Владимиром Путиным. По его словам, решение о раздельном наблюдении за учениями было принято из-за их масштабности.

Лукашенко заявил, что ранее планировал вместе с Путиным следить за ходом российско-белорусских учений в Белоруссии. «Но по ходу определились, что надо более широко охватить учения, чтобы люди видели президентов, где они работают», — сказал он журналистам.

Глава государства добавил, что по договоренности Путин должен был проконтролировать ход «Запада-2017» в Ленинградской области, а сам Лукашенко — на территории Белоруссии.

Добавим, ранее президент РФ Владимир Путин объяснил интересом присутствие иностранных наблюдателей на совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2017».