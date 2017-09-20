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Россия
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Технологии
В России стартовали продажи дизельной версии нового Renault Koleos
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    В России стартовали продажи дизельной версии нового Renault Koleos

    16:45  20 Сентября 2017
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    В России стартовали продажи дизельной версии нового Renault Koleos

    Москва, 20 сентября. В России начались продажи нового кроссовера Renault Koleos с 2-литровым турбодизельным двигателем. Стоимость базовой версии модели — 2,21 млн рублей, сообщают российские дилеры.

    Дизельная версия Renault Koleos получила клиноцепную адаптивную бесступенчатую автоматическую трансмиссию, рассчитанную на передачу крутящего момента до 390 Нм.

    Турбодизельный двигатель модели развивает мощность 177 «лошадиных сил». Буквально за 9,5 секунд этот двигатель может разогнаться до 100 км/ч. Кроме того, у автомобиля низкий расход топлива — около 6 литров в смешанном цикле.

    В данный момент в линейке двигателей нового Renault Koleos имеются агрегаты на 2 и 2,5 литра, а также турбодизель 2.0 dCi.

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    Автор: Алексей Громов
    #renault
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