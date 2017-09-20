Вертолеты ВКС РФ уничтожили боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе Аль-Латамина

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Латамина, 20 сентября. ВКС РФ и ВВС САР провели не менее 140 боевых вылетов на севере провинции Хама и на юге Идлиба.

По данным портала «Аль-Масдар» российские вертолеты Ми-35 нанесли массированные удары по подразделениям террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) в районе Аль-Латамина, в результате авианалетов уничтожено множество полевых командиров исламистов.

Отмечается, что потери понесли и боевики террористической организации «Исламская партия Туркестана» (запрещена в России), которая присоединилась к наступлению «Ан-Нусры» в северной части провинции Хама.

* Организация запрещена на территории РФ.