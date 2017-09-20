Большинство россиян пойдут на президентские выборы-2018

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Москва, 20 сентября. Более половины россиян хотят принять участие в выборах президента Российской Федерации, которые запланированы на март 2018 года. Об этом сообщили журналистам представители «Левада-Центра».

Как передает издание «Интерфакс», 27% респондентов точно пойдут на выборы. Еще 30% человек планируют принять участие.

Непосредственно действующего главу государства Владимира Владимировича Путина готовы поддержать 48% россиян в целом, а также 60% от тех респондентов, которые хотят принять участие в выборах.

Напомним, ранее Центризбирком России проинформировал о том, что президентские выборы в стране пройдут 18 марта 2018 года.