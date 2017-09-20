Глава Каталонии обвинил Испанию в лишении региона независимости

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Барселона, 20 сентября. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что испанские власти фактически лишили регион автономии. Об этом он заявил, комментируя аресты каталонских политиков и обыски в их офисах, произведенные испанской полицией.

«Правительство Каталонии стало жертвой скоординированной агрессии со стороны сил полиции Министерства внутренних дел Испании. У этой агрессии нет никаких законных оснований», — отметил Пучдемон.

Напомним, что в среду полиция Испании обыскала офисы нескольких департаментов правительства Каталонии и задержала 12 человек, среди которых оказались главы экономического и налогового ведомств Каталонии.