Стало известно, когда миротворцы ООН появятся в Донбассе

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Киев, 20 сентября. Миротворческая миссия ООН начнет свою работу в Донбассе не раньше середины 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

По данным источника, украинская сторона настаивает на размещении миротворческого контингента вдоль границы с Россией, в то время как представители ДНР и ЛНР считают, что миротворцы ООН должны находиться на линии соприкосновения в Донбассе, а их полномочия должны ограничиваться защитой сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Речь, скорее всего, идет о месяцах согласований. С учетом того, что стороны выполнят условия и будут придерживаться конструктивной позиции. Поэтому миссия ООН появится в Донбассе не ранее второго квартала 2018 года», — сообщил источник.

Он также добавил, что окончательные сроки размещения миротворцев в Донбассе будут известны после того, как соответствующее решение будет принято Советом Безопасности ООН.