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Стало известно, когда миротворцы ООН появятся в Донбассе
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    Стало известно, когда миротворцы ООН появятся в Донбассе

    16:45  20 Сентября 2017
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    Стало известно, когда миротворцы ООН появятся в Донбассе

    Киев, 20 сентября. Миротворческая миссия ООН начнет свою работу в Донбассе не раньше середины 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

    По данным источника, украинская сторона настаивает на размещении миротворческого контингента вдоль границы с Россией, в то время как представители ДНР и ЛНР считают, что миротворцы ООН должны находиться на линии соприкосновения в Донбассе, а их полномочия должны ограничиваться защитой сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

    «Речь, скорее всего, идет о месяцах согласований. С учетом того, что стороны выполнят условия и будут придерживаться конструктивной позиции. Поэтому миссия ООН появится в Донбассе не ранее второго квартала 2018 года», — сообщил источник.

    Он также добавил, что окончательные сроки размещения миротворцев в Донбассе будут известны после того, как соответствующее решение будет принято Советом Безопасности ООН.

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #украина #оон #лнр #миротворцы
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