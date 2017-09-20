В Россию без долгов: как изменится жизнь крымчан после списания украинских кредитов

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Парламент Республики Крым в первом чтении принял законопроект, регулирующий отношения жителей Крыма и украинских банков. Согласно инициативе, крымчане освобождаются от обязательств по кредитам, если по состоянию на 18 марта 2014 года общая сумма задолженности заемщика перед кредитными учреждениями Украины не превышала 5 миллионов рублей. Проект затрагивает интересы как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний.

Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова и член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей позитивно оценил последствия принятия закона для жителей республики. Эта инициатива, по его мнению, — проявление заботы государства о своих гражданах.

«Безусловно, в сознании крымчан этот законопроект найдет положительный отклик, поскольку одномоментно освободит значительное количество человек от долгов. Особенно это касается «Приватбанка», клиенты этого кредитного учреждения пострадали больше всего. Решение, принимаемые государством, позволяют урегулировать ряд вопросов, которые продолжительное время оставались нерешенными. Это касается как долгов, так и вкладов жителей Крыма, которые внесли депозит в украинском банке и столкнулись с проблемами, когда захотели вернуть свои деньги назад», — говорит Безпалько.

В начале сентября Минфин Крыма перечислил на счет Фонда защиты вкладчиков почти 29 миллионов рублей. Эти деньги направлены на компенсационные выплаты крымчанам, которые столкнулись с отказом украинских банков выплачивать депозиты.

Политолог Сергей Михеев в беседе с ФАН тоже положительно отозвался о законодательной инициативе крымских парламентариев и назвал ее благом для жителей республики.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO и публицист Станислав Бышок говорит, что украинские банки не работают на территории Крыма, поскольку Украина не признала выход Крыма из-под юрисдикции Украины.

«Из-за этого даже те люди, которые хотели бы взять кредит в банке, либо намеревались продолжать обслуживать свои займы, не могли физически этого делать», — объясняет Бышок.

В июле 2017 года Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, направленный на защиту интересов крымчан. Инициатива позволила заемщикам не контактировать с коллекторами лично, а вести переговоры через Фонд защиты вкладчиков. Вмешательство законодателей было необходимо, поскольку коллекторские конторы, которые массово выкупали обязательства по кредитам у украинских банков, лишали жителей Крыма спокойствия.

Станислав Бышок говорит, что теперь инициатива, принятая парламентом Крыма, станет еще одним рычагом воздействия украинских политиков на сознание потенциального электората.

«Этот факт будет использован в антироссийской риторике. Любые инициативы, которые идут из Крыма, либо связаны с Крымом, будет так или иначе интерпретироваться украинской стороной как посягательство на ее территориальную целостность, а теперь еще и как угроза банковской системе», — заключил Бышок.

Крым вошел в состав РФ по результатам референдума в марте 2014 года, за воссоединение с Россией проголосовало абсолютное большинство жителей республики. Несмотря на волеизъявление граждан, на Украине считают, что полуостров оккупирован, и регулярно используют этот довод в антироссийских заявлениях.