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Общество
Возбуждено уголовное дело после аварии на скважине в Оренбуржье
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    Возбуждено уголовное дело после аварии на скважине в Оренбуржье

    16:44  20 Сентября 2017
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    Возбуждено уголовное дело после аварии на скважине в Оренбуржье

    Оренбург, 20 сентября. В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту аварии на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. После выброса сероводорода при разгерметизации скважины пострадали 20 детей.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, 20 сентября на газовой скважине в районе села Бердянка при проведении ремонтных работ произошла авария. Следствием было возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

    Из-за выброса газо-нефтяной воздушной смеси 20 несовершеннолетних жителей поселка Самородово были госпитализированы в различные медицинские учреждения. У них диагностировано отравление сероводородом.

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    Автор: Борис Любимов
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