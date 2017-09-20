В Совфеде опасаются возвращения пива в больших тарах на российские прилавки

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Москва, 20 сентября. Сенаторы Ирина Гехт и Михаил Щетинин требуют запретить производство пива в больших тарах, опасаясь его попадания на российские прилавки. Тем не менее, во вступившем в силу 1 января 2017 года законе есть лазейка, позволяющая попадать большим тарам с пивом в розничную продажу, об этом заявила сенатор Гехт.

По ее словам, данное исключение было оставлено с той целью, чтобы у предпринимателей была возможность успеть реализовать запасы алкоголя большого литража. Чтобы реализовать остатки продукции, бизнесменам дали время до 1 июля текущего года.

Закон, позволяющий производить пиво в больших тарах для реализации за рубежом, был принят в Госдуме 20 июля 2017 года. Ожидается, что в граничащих с Россией странах, таких как Китай, Киргизия и Монголия, эта продукция будет популярна, поскольку в этих государствах нет запретов на продажу алкоголя в больших тарах. По мнению сенаторов, соответствующее допущение позволит попасть в киоски и магазины бутылкам, объем которых превышает допустимые 1,5 литра

«Для этого из закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя следует убрать слова «за исключением розничной продажи», — пояснила Гехт.

Как считает депутат ГД Николай Говорин, попадание пива в больших тарах на российские прилавки невозможно, так как производство алкоголя и его оборот строго контролируется в системе ЕГАИС, сообщает «Парламентская газета».

Напомним, ранее Минфин РФ высказался против идеи маркировать пиво акцизными марками.