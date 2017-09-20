Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Глава Каталонии обвинил Испанию в лишении региона независимости
Россия
Корабли Балтийского флота отработали ракетные стрельбы в рамках учений «Запад-2017»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Корабли Балтийского флота отработали ракетные стрельбы в рамках учений «Запад-2017»

    16:27  20 Сентября 2017
    48

    Корабли Балтийского флота отработали ракетные стрельбы в рамках учений «Запад-2017»

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Командующий Балтийским флотом дал высокую оценку действиям экипажей корветов Балтфлота.

    Командующий Балтфлотом Александр Носатов отметил, что экипажи корветов «Стойкий», «Сообразительный», «Стерегущий» и «Бойкий» провели тактические учения с боевым применением противокорабельных ракет и артиллерийскими стрельбами в акватории Балтийского моря.

    Экипажи новейших кораблей успешно поразили морские мишени и показали отличную выучку и профессионализм, подчеркнул Носатов. Береговая ударная группа Балтийского флота впервые применила ракетный комплекс «Бал».

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #учения #балтфлот #запад-2017 #корвет
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21366

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41337

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19994

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8113

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7490
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        1150
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2315
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        94
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        9364