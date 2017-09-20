Корабли Балтийского флота отработали ракетные стрельбы в рамках учений «Запад-2017»
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Санкт-Петербург, 20 сентября. Командующий Балтийским флотом дал высокую оценку действиям экипажей корветов Балтфлота.
Командующий Балтфлотом Александр Носатов отметил, что экипажи корветов «Стойкий», «Сообразительный», «Стерегущий» и «Бойкий» провели тактические учения с боевым применением противокорабельных ракет и артиллерийскими стрельбами в акватории Балтийского моря.
Экипажи новейших кораблей успешно поразили морские мишени и показали отличную выучку и профессионализм, подчеркнул Носатов. Береговая ударная группа Балтийского флота впервые применила ракетный комплекс «Бал».
Выход кораблей БФ в море для выполнения задач в рамках ССУ #ЗАПАД2017 pic.twitter.com/0JfvhaPiMq— Минобороны России (@mod_russia) September 20, 2017