Бывают странные сближенья: лже-покушение на соратника Навального и тень Березовского

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Странное «покушение» на соратника Алексея Навального, больше похожее на инсценировку, напомнило два знаменитых эпизода российской новейшей истории. Полиция Москвы утверждает, что соратник Алексея Навального — глава его московского штаба Николай Ляскин — сам заказал покушение на себя, заплатив за это 150 тысяч рублей.

Этот странный инцидент похож на два знаменитых эпизода — веселую стрельбу серебряной пулей по журналисту Александру Невзорову и загадочное «похищение» в 2004 году Ивана Рыбкина — креатуры Бориса Березовского — кандидата на пост президента России.

Кто ударил Ляскина

Как сообщили в столичном главке МВД, накануне в Москве задержали мужчину, который, по версии полиции, вечером 15 сентября ударил Николая Ляскина трубой по голове, что было зафиксировано камерами наружного наблюдения.

По словам задержанного, Ляскин сам заказал инсценировку покушения на себя и заплатил за это 150 тысяч рублей, из которых выдал 10 тысяч рублей аванса. По данным СМИ, задержанный — 36-летний ранее судимый уроженец Всеволожского района Ленинградской области Алексей Щербаков, который, предположительно, какое-то время состоял на учете у психиатра.

По словам задержанного, которые приводит полиция, ранее он пришел в московский штаб Навального, чтобы стать волонтером и заработать, «на что последний предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший».

«За данные действия пострадавший предложил задержанному 150 тысяч рублей, что заинтересовало последнего. В качестве задатка пострадавший передал задержанному десять тысяч рублей», — рассказали в МВД.

Сам Ляскин в опознании нападавшего не участвовал, поскольку, по его словам, был вызван в ОВД слишком поздно.

«По совету адвоката уходим из ОВД, так как все следственные действия после 22-х незаконны. Мне задержанного не показывали. Опознания не было», — написал соратник Навального в Twitter.

По совету адвоката уходим из ОВД. Так как все следственные действия после 22 незаконны. Мне задержанного не показывали. Опознания не было. — Николай Ляскин (@nlyaskin) September 19, 2017

Хулиганство или покушение?

Нападение на Николая Ляскина произошло 15 сентября. Соратника Навального догнали и несколько раз ударили по голове железной трубой. Позже у оппозиционера было диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, однако госпитализация ему не потребовалась.

Только что на меня сзади напал ублюдок. Ударил несколько раз железной трубой. И убежал pic.twitter.com/kfaw3NurRw — Николай Ляскин (@nlyaskin) September 15, 2017

Было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство», с чем не согласились соратники Алексея Навального. Они обратились в Следственный комитет с требованием возбудить дело по статье «Покушение на жизнь общественного деятеля».

Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Ушиб и ссадина мягких тканей затылочной области. Сейчас в ОВД Мещанское пишу заявление pic.twitter.com/t2kM1pHnhP — Николай Ляскин (@nlyaskin) September 15, 2017

Оппозиционеры вставали в пикеты, требуя найти и покарать тех, кто покушался на Ляскина, многие общественные деятели и блогеры вспоминали в связи с этим «покушением» убийство революционера Николая Баумана в 1905 году — тот погиб от удара железной трубой по голове.

В связи со вчерашним нападением на @nlyaskin Протестная Москва сейчас проводит одиночный пикет у Государственной Думы. pic.twitter.com/u8KyKMZZ1s — Протестная Москва (@nedimon_msk) September 16, 2017

Навальный не поверил

Ляскин связал нападение на себя с началом нового этапа избирательной кампании Алексея Навального, который собирается баллотироваться в президенты России. В рамках этой «кампании» (Навальный даже в принципе не может баллотироваться на пост президента, поскольку у него есть непогашенная судимость) оппозиционер в настоящее время совершает турне по российским регионам.

Кстати, Навальный не поверил, что его соратник сам заказал свое покушение. По мнению оппозиционера, предполагаемого виновника нападения на Ляскина «обработали» в полиции.

«Неудивительно, что Ляскина вчера продержали до 22-х часов, но задержанного ему так и не показали, и опознания не было. Поработали с ним [то есть, с задержанным]. Это, кстати, ответ на вопрос: будут ли власти искать участников нападений на оппозицию. Не только не будут, но обернут все вот так», — написал Навальный в Twitter.

Неудивительно, что Ляскина вчера продержали до 22 часов, но задержанного ему так и не показали и опознания не было. Поработали с ним. — Alexey Navalny (@navalny) September 20, 2017

Однако, наблюдатели отмечают, что в полиции все же оперируют фактами, а не домыслами, а оправдания Ляскина выглядят смехотворно. Не поверил Ляскину даже бывший соратник Навального Сергей Удальцов, заявивший у себя в блоге: «Избивший Ляскина трубой рассказал об инсценировке нападения за 150 тысяч. Зная эту публику, ничуть не удивлен».

Что-то это все напоминает

Впрочем, Навальный может говорить что угодно, но в истории с «покушением» на Ляскина, похоже, и впрямь, дело нечисто. В связи с этим те, кто застал становление постсоветской России в относительно разумном возрасте, вспоминают две примечательные истории.

Один из персонажей, который, похоже, сам организовал покушение на себя любимого исключительно ради собственного рейтинга, — это известный петербургский журналист Александр Невзоров, в свое время прославившийся программой «600 секунд», а сейчас переквалифицировавшийся в непримиримого «борца» с православием.

Как рассказывал позже сам Невзоров, в ночь с 12 на 13 декабря 1990 года он встречался на пустыре с информатором, который заманил журналиста обещанием передать некий убийственный компромат на одного из чиновников Смольного.

Во время встречи неизвестный подошел к Невзорову и выстрелил, якобы в область сердца. В ответ журналист стрелял из газового пистолета, но промахнулся. Невзорову необычайно повезло — пуля, как оказалось, прошла рядом с левой подмышкой, не задев сердца, крупных сосудов и вообще каких-то важных органов. На месте не нашли ни пули, ни гильзы, ни свидетелей, ни следов — ничего.

Многие тогда сочли, что Невзоров, который в юности мечтал о театре и даже работал каскадером, просто заигрался. Недруги сообщали, что в журналиста якобы стреляли не простой, а привезенной из-за границы специальной серебряной стерильной пулей, а подготовка инсценировки покушения велась около пяти месяцев.

Газета «Смена», утверждая, что покушение было инсценировано самим Невзоровым, писала, что цель спектакля была — поднять собственный пошатнувшийся авторитет и пресечь слухи о незаконном выделении ему квартиры в центре города. Также поговаривали о болезненной любви Невзорова ко всему, что касается оружия. Кстати, после этой истории скандальный журналист даже получил кличку «Неврозов». Сам Невзоров, впрочем, все обвинения в инсценировке покушения всегда отвергал.

Побег Рыбкина

72-летний политик Иван Рыбкин когда-то был весьма известен в России. Он был спикером Государственной думы первого созыва, секретарем Совета безопасности РФ и даже собирался баллотироваться на пост президента. Но не вышло.

Предвыборная компания 2004 года была в разгаре, когда вечером 5 февраля Иван Рыбкин неожиданно пропал. Жена Рыбкина написала заявление в полицию, было заведено розыскное дело.

А через пять дней — 10 февраля Рыбкин нашелся в Киеве. Живым и здоровым. В тот же день он вернулся в Москву. Внятно объяснить свое исчезновение Рыбкин так никогда и не смог.

Первые объяснения Рыбкина были исключительно нелепыми — дескать, решил «отдохнуть от возни» и отправился в Киев, где у него друзья, и вообще отличная погода. А мобильные телефоны отключил, чтобы ему не мешали отдыхать.

«Имею же я право на два-три дня личной жизни!» — заявил тогда Рыбкин.

Главный спонсор избирательной кампании Рыбкина — Борис Березовский — был крайне возмущен этой историей. Березовский тогда сказал, что «такого политика [как Рыбкин] больше не существует». После этого Рыбкин, еще немного покочевряжившись, снял свою кандидатуру с президентских выборов.

История, куда и зачем катался Рыбкин, так и осталась одной из тайн начала двухтысячных. Версий было много: и что это происки ФСБ, которая якобы похитила Рыбкина и накачала его наркотиками до полной отключки, и козни самого Березовского, который вел свою хитрую игру, и чеченский след, и т.д. Политологи предположили, что готовилась провокация: Рыбкин должен был не просто пропасть, а быть убит, причем в Киеве. Кандидат в президенты России, соперник Путина на выборах, должен был исчезнуть и позже найден мертвым. Когда российские спецслужбы нашли еще живого Рыбкина в столице Украины и сообщили ему о предполагаемом финале провокации, затеянной Березовским, тот буквально вприпрыжку понесся в Москву, осознав, как он серьезно рисковал.

Кстати, Рыбкин и сегодня вполне жив-здоров, последний раз о нем вспомнили в августе 2011 года, когда он был одним из заявителей шествия и митинга в Москве в День российского флага. Невзоров тоже вполне процветает, являясь постоянным автором сайта «Эха Москвы».

Что касается Николая Ляскина, то он, конечно, фигура не такого масштаба, чтобы рассчитывать на серьезные дивиденды и долгую политическую жизнь, если покушение на него было инсценировкой. Скорее всего, заигравшиеся в политику молодые люди просто не поверили, что полиция будет всерьез искать нападавших. Возможно, этот скандал станет наукой всем остальным, ведь провокации это давно уже не лучший метод для раскрутки в медиа-среде. Начинающим политикам неплохо было бы научиться просто хорошо работать.