ДНР: Киев пополняет ряды ВСУ в Донбассе уголовниками

В Избранное

Донецк, 20 сентября. Украинское военное командование пополняет ряды ВСУ в Донбассе солдатами и офицерами, совершившими уголовные преступления. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, командованием ВСУ придумало новую схему для увеличения численности личного состава в Донбассе.

«Новым источником пополнения ВСУ стали солдаты и офицеры, совершившие преступления, за которые им грозит уголовная ответственность», — сказал Басурин.

Он также добавил, что в Донбасс уже направлена первая партия солдат-уголовников в качестве «добровольцев».