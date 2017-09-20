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ДНР: Киев пополняет ряды ВСУ в Донбассе уголовниками
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    ДНР: Киев пополняет ряды ВСУ в Донбассе уголовниками

    16:23  20 Сентября 2017
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    ДНР: Киев пополняет ряды ВСУ в Донбассе уголовниками

    Донецк, 20 сентября. Украинское военное командование пополняет ряды ВСУ в Донбассе солдатами и офицерами, совершившими уголовные преступления. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

    По данным разведки ДНР, командованием ВСУ придумало новую схему для увеличения численности личного состава в Донбассе.

    «Новым источником пополнения ВСУ стали солдаты и офицеры, совершившие преступления, за которые им грозит уголовная ответственность», — сказал Басурин.

    Он также добавил, что в Донбасс уже направлена первая партия солдат-уголовников в качестве «добровольцев».    

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #украина #донецк #уголовники
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