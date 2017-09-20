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Общество
Пожаловавшаяся Путину жительница Перми вошла в рабочую группу по проблемам дольщиков
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    Пожаловавшаяся Путину жительница Перми вошла в рабочую группу по проблемам дольщиков

    20:00  20 Сентября 2017
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    Пожаловавшаяся Путину жительница Перми вошла в рабочую группу по проблемам дольщиков

    Пермь, 20 сентября. Жительница Перми, которая пожаловалась президенту России Владимиру Путину на проблему обманутых дольщиков в ходе прямой линии, вошла в состав рабочей группы региона по решению данной проблемы. Об этом в среду заявил губернатор Пермского края Максим Решетников.

    Пожаловавшаяся Путину жительница Перми вошла в рабочую группу по проблемам дольщиков

    «После того как эту ситуацию мы раскрыли, у людей появилось несколько иное видение. И в принципе они поддержали то, что мы делаем. Сейчас эта женщина, с которой вы встретились, входит в состав нашей рабочей группы для того, чтобы мы через нее доносили информацию», — отметил он.

    По словам главы региона, власти должны активно работать с дольщиками, которых используют недобросовестные девелоперы.  

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    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #пермь #дольщики #рабочая группа #дольщица
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