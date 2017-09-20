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Москва, 20 сентября. Спикер МИД РФ Мария Захарова считает, что голливудского актера Моргана Фримена, который обвинил Россию в якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы США, подставили.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что актера Моргена Фримена подставили так же, как бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла.

«Думаю, это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства. А вот кто стоит за этой историей, мы узнаем намного быстрее, чем узнали об истинном содержимом пресловутой пробирки», — отметила российский дипломат на своей странице в Facebook.

Захарова считает, что все обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы — «легитимизация предвыборного беззакония», а это в отсутствие внешнего фактора превратилось бы «в новый Уотергейт». Напомним, что Фримен принял участие в съемках видеоролика, на котором он призвал защитить демократию США.

Бывший американский госсекретарь Колин Пауэлл выступил в 2003 году на Совбезе ООН, предлагая экспертам в качестве «неопровержимого» доказательства наличия химического оружия в Ираке пробирку с белым порошком. В ходе последующей военной кампании выяснилось, что иракские власти не располагают оружием массового поражения.