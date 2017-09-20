Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Россия
Корабли Балтийского флота отработали ракетные стрельбы в рамках учений «Запад-2017»
Политика
Авторы ролика о «вмешательстве» России в дела США подставили Фримена — Захарова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Авторы ролика о «вмешательстве» России в дела США подставили Фримена — Захарова

    16:32  20 Сентября 2017
    54

    Авторы ролика о «вмешательстве» России в дела США подставили Фримена — Захарова

    Москва, 20 сентября. Спикер МИД РФ Мария Захарова считает, что голливудского актера Моргана Фримена, который обвинил Россию в якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы США, подставили.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что актера Моргена Фримена подставили так же, как бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла. 

    «Думаю, это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства. А вот кто стоит за этой историей, мы узнаем намного быстрее, чем узнали об истинном содержимом пресловутой пробирки», — отметила российский дипломат на своей странице в Facebook.

    Захарова считает, что все обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы — «легитимизация предвыборного беззакония», а это в отсутствие внешнего фактора превратилось бы «в новый Уотергейт». Напомним, что Фримен принял участие в съемках видеоролика, на котором он призвал защитить демократию США.

    Бывший американский госсекретарь Колин Пауэлл выступил в 2003 году на Совбезе ООН, предлагая экспертам в качестве «неопровержимого» доказательства наличия химического оружия в Ираке пробирку с белым порошком. В ходе последующей военной кампании выяснилось, что иракские власти не располагают оружием массового поражения. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сша #захарова #морган фримен
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21365

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41334

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19991

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8112

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7490
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        1069
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2310
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        94
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        9298