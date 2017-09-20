Хейли: Трамп не хочет развязывать войну против КНДР

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Вашингтон, 20 сентября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не хочет развязывать войну против Северной Кореи. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

При этом Вашингтон не отказывается от поиска дипломатического пути урегулирования кризиса на Корейском полуострове.

«Мы говорили Ким Чен Ыну несколько раз: «Мы не хотим смены режима, мы не хотим войны. Мы хотим, чтобы вы прекратили испытания и работы над ядерным производством», — отметила Хейли.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность полного уничтожения КНДР.