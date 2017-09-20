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Общество
Эксперт поддержал идею главы Роскомнадзора очистить Интернет от мата
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    Эксперт поддержал идею главы Роскомнадзора очистить Интернет от мата

    17:17  20 Сентября 2017
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    Жаров бросил вызов: эксперт поддержал главу Роскомнадзора в отношении мата в Интернете

    Большой резонанс в средствах массовой информации и социальных сетях вызвало заявление главы Роскомнадзора Александра Жарова, который призвал интернет-сообщество отказаться от мата. По словам Жарова, сотрудники его ведомства вообще не ругаются в офисе. Отучить своих подопечных он смог благодаря системе добровольных штрафов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Приличное общество

    «У нас есть специальная касса, в которую мы вносим обговоренный между нами штраф, абсолютно добровольно, по рублю за каждое нецензурное слово, за последние четыре года количество мата в нашем сообществе уменьшилось», — рассказал Жаров.

    По словам главы Роскомнадзора, избавиться от мата в обществе можно на принципах саморегулирования. Если все решат, что надо перестать ругаться, то количество непристойной лексики станет значительно меньше.

    «В приличном обществе матом не ругаются», — подчеркнул Александр Жаров.

    Кроме того, он отметил, что в то время, как законодательство штрафует и порицает средства массовой информации за использование нецензурной лексики, оно не распространяется на имеющие миллионы подписчиков интернет-сервисы и видеоблоги.

    Деньги, собранные в ведомстве, как отметил глава Роскомнадзора, пойдут на благотворительность.

    Как равный равным

    Юрий Голубь, эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня», отметил в комментарии ФАН, что, естественно, как только заходит речь о том, что мата в публичном пространстве быть не должно, наше интернет-сообщество, и особенно его самая активная часть — дети и подростки, — тут же становится на дыбы. За любым сообщением на эту тему выстраиваются сотни комментариев — от банального подросткового глумления до воплей о наступающем тоталитаризме.

    «Но, на мой взгляд, глава Роскомнадзора в данном случае выступил тактично, грамотно и профессионально. И говорить об ограничении свободы слова просто глупо. Во-первых, речь идет о совете и личном примере. Во-вторых, об основах демократии — самоорганизации и самоконтроле. Демократия — это когда серьезные, самостоятельные и уважающие себя люди не ждут окрика сверху, а сами договариваются о правилах поведения в обществе и соблюдают этот договор. Жаров бросил вызов. Не хотите, чтобы вам что-то запрещали? Докажите, что вы цивилизованное, сильное и умное сообщество, решите проблему самостоятельно», — добавил эксперт.

    Жаров бросил вызов: эксперт поддержал главу Роскомнадзора в отношении мата в Интернете

    Ведь, отметил аналитик, никто всерьез не будет спорить с тем, что проблема есть, что публичный мат мешает молодым пользователям взрослеть, учиться себя контролировать, взвешивать собственное мнение прежде, чем его озвучить. Тем более, что речь не идет о личной переписке.

    «Ставится вопрос, что ругань не должна приветствоваться в сообществе, если это сообщество себя уважает. И, на мой взгляд, если пользователи ведущих интернет-ресурсов научатся друг друга контролировать, их мнение будет иметь гораздо больший вес, в том числе и для чиновников. Одно дело — аморфная масса незрелых одиночек, подверженная любым видам манипуляции, и другое — люди, способные к самоорганизации и осознанному действию. Жаров поступает правильно — не заигрывает с массой интернет-истериков, не боится предсказуемой малоадекватной реакции, а предлагает пари — как равный равным», — заключил эксперт.

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    Автор: Илья Муромский
    #россия #роскомнадзор #жаров
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