Украина планирует создать в Донбассе региональное управление погранслужбы

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Киев, 20 сентября. Глава государственной погранслужбы Украины Петр Цигикал анонсировал создание нового регионального пограничного управления в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне Цигикал совершил поездку в Донбасс, в ходе которой проинспектировал организацию пограничной службы в районе Краматорска. Кроме того, Цигикал посетил контрольно-пропускной пункт «Майорское», где проверил условия несения службы личным составом на линии разграничения в Донбассе.

По итогам поездки Цигикал заявил, что Киев рассматривает вопрос о развертывании регионального пограничного управления в Краматорске.