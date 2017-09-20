Трамп обвинил Клинтон в появлении у КНДР ядерного оружия

В Избранное

Вашингтон, 20 сентября. Занимая пост госсекретаря США, Хиллари Клинтон позволила КНДР создать ядерное оружие, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

По мнению Трампа, в появлении у Пхеньяна ядерного оружия виновата Клинтон.

«После того как она позволила КНДР исследовать и создать ядерное оружие, будучи госсекретарем (как и Билл Клинтон), обманщица Хиллари Клинтон теперь выступает с критикой», — написал американский президент в социальной сети.

After allowing North Korea to research and build Nukes while Secretary of State (Bill C also), Crooked Hillary now criticizes. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2017

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможном уничтожении Северной Кореи в случае угрозы для Вашингтона.