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Политика
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Политика
Трамп обвинил Клинтон в появлении у КНДР ядерного оружия
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    Трамп обвинил Клинтон в появлении у КНДР ядерного оружия

    16:17  20 Сентября 2017
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    Трамп обвинил Клинтон в появлении у КНДР ядерного оружия

    Вашингтон, 20 сентября. Занимая пост госсекретаря США, Хиллари Клинтон позволила КНДР создать ядерное оружие, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

    По мнению Трампа, в появлении у Пхеньяна ядерного оружия виновата Клинтон.

    «После того как она позволила КНДР исследовать и создать ядерное оружие, будучи госсекретарем (как и Билл Клинтон), обманщица Хиллари Клинтон теперь выступает с критикой», — написал американский президент в социальной сети.

    Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможном уничтожении Северной Кореи в случае угрозы для Вашингтона.

    Трамп обвинил Клинтон в появлении у КНДР ядерного оружия

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #клинтон #трамп #кндр #ядерное оружие
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