Банк России окажет финансовую поддержку «Бинбанку»

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Москва, 20 сентября. Банк России решил выделить «Бинбанку» средства для поддержания ликвидности. Такое решение было принято после обращения кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке не уточнили объем выделяемых «Бинбанку» средств и сроки предоставления суммы. Также Банк России не прояснил возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора, передает РИА Новости.

Добавим, ранее совладелец российского «Бинбанка» Микаил Шишханов заявил, что предложение о санации банка с привлечением Центробанка РФ позволит защитить интересы клиентов и вкладчиков. В настоящее время «Бинбанк» занимает 12 место по России по размеру активов, которые превышают 1,12 млрд рублей.