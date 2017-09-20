Крейсер «Петр Великий» поразил цели в Баренцевом море пятью крылатыми ракетами

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Североморск, 20 сентября. Корабли Северного флота провели успешные ракетные стрельбы по морским целям.

Стрельбы были проведены в рамках зачетного учения разнородных сил Северного флота. Первыми по мишенным позициям отработали береговые комплексы «Бастион», которые поразили «противника» на дистанции в 400 километров.

Массированный ракетный удар по морским целям повышенной сложности нанес тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», стрельбы производилась крылатыми ракетами «Гранит» на дистанции до 300 километров. В стрельбах принимали участие атомные подлодки «Воронеж» и «Орел», а также эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». Все цели были успешно поражены.