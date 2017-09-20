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Правительство не собирается субсидировать «Почту России»
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    Правительство не собирается субсидировать «Почту России»

    16:15  20 Сентября 2017
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    Правительство не собирается субсидировать «Почту России»

    Пекин, 20 сентября. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что федеральный бюджет не предусматривает поддержки «Почты России».

    Так, отвечая на вопрос, рассматривается ли госсубсидирование «Почты России», Дворкович сказал: «Нет, не рассматривается».

    «Но с отдельными регионами они работают и отдельные регионы где-то их поддерживают, это тоже формально государственная поддержка, поскольку из регионов идет», — пояснил Дворкович. 

    Правительство не собирается субсидировать «Почту России»

    Напомним, ранее глава «Почты России» Николай Подгузов заявил, что организация заинтересована в господдержке. По его словам, без госсубсидий работа в отделенных районах страны экономически нерентабельна.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #дворкович #почта россии
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