Установлена личность туриста, погибшего на перевале Дятлова

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Москва, 20 сентября. Установлена личность туриста, который погиб при невыясненных обстоятельствах во время перехода через печально известный перевал Дятлова. Им оказался житель Кемерово — 58-летний токарь Сергей Сарамахин.

Как сообщают остальные члены туристической группы, в составе которой находился Сарамахин, мужчина неожиданно упал и начал биться в конвульсиях, когда туристы подошли к избушке отшельника, сообщает «Комсомольская правда — Екатеринбург».

Некоторые считают, что причиной смерти стал приступ астмы, другие полагают, что сибиряк замерз насмерть. Как сообщало ранее издание «Ридус», следователи СК РФ и сотрудники МЧС уже выехали на место происшествия, однако из-за труднодоступности места, где скончался мужчина, они пока не могут туда добраться.