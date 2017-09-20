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Установлена личность туриста, погибшего на перевале Дятлова
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    Установлена личность туриста, погибшего на перевале Дятлова

    15:54  20 Сентября 2017
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    Установлена личность туриста, погибшего на перевале Дятлова

    Москва, 20 сентября. Установлена личность туриста, который погиб при невыясненных обстоятельствах во время перехода через печально известный перевал Дятлова. Им оказался житель Кемерово — 58-летний токарь Сергей Сарамахин.

    Как сообщают остальные члены туристической группы, в составе которой находился Сарамахин, мужчина неожиданно упал и начал биться в конвульсиях, когда туристы подошли к избушке отшельника, сообщает «Комсомольская правда — Екатеринбург».

    Некоторые считают, что причиной смерти стал приступ астмы, другие полагают, что сибиряк замерз насмерть. Как  сообщало ранее  издание «Ридус», следователи СК РФ и сотрудники МЧС уже выехали на место происшествия, однако из-за труднодоступности места, где скончался мужчина, они пока не могут туда добраться.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #турист #гибель #перевал дятлова
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