Пучков считает серьезной проблему «телефонного терроризма» в РФ

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Москва, 20 сентября. Глава МЧС Российской Федерации Владимир Пучков считает серьезной проблемой прокатившуюся по стране волну «телефонного терроризма».

«Это большая и серьезная проблема. Ведомство осуществляет полное реагирование с привлечением пожарно-спасательных и других специализированных подразделений», — подчеркнул российский политик.

Напомним, ранее издание Дни.ру сообщило о том, что сотрудники правоохранительных органов Москвы эвакуировали посетителей библиотеки имени Ленина после поступившего сообщения о «минировании» объекта.