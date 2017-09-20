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Политика
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Россия
Пучков считает серьезной проблему «телефонного терроризма» в РФ
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    Пучков считает серьезной проблему «телефонного терроризма» в РФ

    16:08  20 Сентября 2017
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    Пучков считает серьезной проблему «телефонного терроризма» в РФ

    Москва, 20 сентября. Глава МЧС Российской Федерации Владимир Пучков считает серьезной проблемой прокатившуюся по стране волну «телефонного терроризма».

    «Это большая и серьезная проблема. Ведомство осуществляет полное реагирование с привлечением пожарно-спасательных и других специализированных подразделений», — подчеркнул российский политик.

    Напомним, ранее издание Дни.ру сообщило о том, что сотрудники правоохранительных органов Москвы эвакуировали посетителей библиотеки имени Ленина после поступившего сообщения о «минировании» объекта.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #мчс
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