Шойгу в заключительный день учений «Запад-2017» понаблюдает за разгромом «противника»

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Минск, 20 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу посетит военный полигон «Борисовский» в ходе заключительного этапа совместных учений «Запад-2017».

На заключительном этапе совместных учений «Запад-2017» на полигоне «Борисовский» будут присутствовать глава военного ведомства России Сергей Шойгу и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Во время учений на военном полигоне разнородные силы и средства ВС России и Республики Беларусь отработают согласованные действия по отражению наступления условного противника, а также проведению контратаки в целью полного разгрома «неприятеля» и восстановления исходных позиций.

В активной фазе учения примет участие фронтовая авиация, отмечает источник в Минобороны РФ.