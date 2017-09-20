Ученые объяснили, почему нельзя спать в самолете
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Лондон, 20 сентября. Сон во время взлета и посадки самолета может привести к повреждению слуха человека, заявили специалисты Гарвардской медицинской школы.
Ученые обратили внимание, что у пассажиров самолетов регулярно закладывает уши при взлете и посадке. Они объяснили ,что это явление связано с разницей давления снаружи и внутри.
Эксперты напомнили, что от этого можно избавиться, если зевнуть: этот процесс откроется тонкий канал в ухе, который называется евстахиева трубка. Однако спящий человек этого сделать не может. Из-за этого ушной канал может заблокироваться, что приведет к слуховой баротравме.
Ранее ученые объяснили, почему кофе вызывает непреодолимую тягу к сладкому.