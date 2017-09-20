Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Глава Каталонии обвинил Испанию в лишении региона независимости
Весь мир
Ученые объяснили, почему нельзя спать в самолете
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые объяснили, почему нельзя спать в самолете

    15:56  20 Сентября 2017
    46

    Ученые объяснили, почему нельзя спать в самолете

    Лондон, 20 сентября. Сон во время взлета и посадки самолета может привести к повреждению слуха человека, заявили специалисты Гарвардской медицинской школы.

    Ученые обратили внимание, что у пассажиров самолетов регулярно закладывает уши при взлете и посадке. Они объяснили ,что это явление связано с разницей давления снаружи и внутри.

    Эксперты напомнили, что от этого можно избавиться, если зевнуть: этот процесс откроется тонкий канал в ухе, который называется евстахиева трубка. Однако спящий человек этого сделать не может. Из-за этого ушной канал может заблокироваться, что приведет к слуховой баротравме.

    Ученые объяснили, почему нельзя спать в самолете

    Ранее ученые объяснили, почему кофе вызывает непреодолимую тягу к сладкому.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Тимошенская
    #самолет #сон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21366

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41337

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19994

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8113

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7490
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        1112
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2311
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        94
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        9342