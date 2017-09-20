Турция стягивает спецназ к границе с Сирией

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Анкара, 20 сентября. Турция стягивает спецназ к сирийской границе. По информации агентства Anadolu, полностью экипированные спецназовцы доставляются автотранспортом в район Рейханлы провинции Хатай на сирийской границе.

Согласно приведенным данным, спецназ стягивается для усиления подразделений турецких Вооруженных сил Турции на границе с Арабской республикой.

Напомним, накануне сообщалось, что Турция направила 30 вагонов с тяжелой военной техникой к границе с Сирией. Кроме того, в Сети было опубликовано видео боевой техники Турции на границе с Ираком и Сирией.