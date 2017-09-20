Делегация Сирии может принять участие в Ялтинском экономическом форуме

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Ялта, 20 сентября. Делегация Сирии может принять участие в IV Ялтинском экономическом форуме. Об этом в среду сообщил сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.

Он отметил, что в четвертом ЯМЭФ будут участвовать представители из 60 государств, в общей сложности на форуме ожидается более 3 тысяч человек. По его словам, ожидается, что в форуме примут участие и новички, например, из Сирии, передает РИА Новости.

«Делегация Сирии, предполагается, будет участвовать в четвертом форуме», — отметил Назаров.

Кроме того, есть заявки от зарубежных партнеров, которые просят сделать почетными делегациями, к примеру, представителей из Германии и Австрии, добавил он.