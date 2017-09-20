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Политика
Делегация Сирии может принять участие в Ялтинском экономическом форуме
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    Делегация Сирии может принять участие в Ялтинском экономическом форуме

    15:33  20 Сентября 2017  /обновлено: 16:13  20 Сентября 2017
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    Делегация Сирии может принять участие в Ялтинском экономическом форуме

    Ялта, 20 сентября. Делегация Сирии может принять участие в IV Ялтинском экономическом форуме. Об этом в среду сообщил сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.

    Он отметил, что в четвертом ЯМЭФ будут участвовать представители из 60 государств, в общей сложности на форуме ожидается более 3 тысяч человек. По его словам, ожидается, что в форуме примут участие и новички, например, из Сирии, передает РИА Новости

    Делегация Сирии может принять участие в Ялтинском экономическом форуме

    «Делегация Сирии, предполагается, будет участвовать в четвертом форуме», — отметил Назаров.

    Кроме того, есть заявки от зарубежных партнеров, которые просят сделать почетными делегациями, к примеру, представителей из Германии и Австрии, добавил он. 

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    Автор: Дана Балан
    #сирия #форум #ялта #яэф
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