Nissan вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа»

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Токио, 20 сентября. Японский производитель автомобилей Nissan вышел из числа акционеров «АвтоВАЗа».

Компания продала свой пакет акций в 9,15% концерну Renault. Отмечается, что это решение было принято в рамках процесса реструктуризации, который призван улучшить финансовое положение российского автопроизводителя. Как передает «Коммерсант», стоимость сделки составила 45 миллионов евро.

В Renault в свою очередь обратили внимание, что перепродажа акций не окажет никакого влияния на ранее объявленные совместные проекты трех автопроизводителей.

Ранее сообщалось, что производство легковых автомобилей на российском рынке выросло на 25%.