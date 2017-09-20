Nissan вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа»
В Избранное
Токио, 20 сентября. Японский производитель автомобилей Nissan вышел из числа акционеров «АвтоВАЗа».
Компания продала свой пакет акций в 9,15% концерну Renault. Отмечается, что это решение было принято в рамках процесса реструктуризации, который призван улучшить финансовое положение российского автопроизводителя. Как передает «Коммерсант», стоимость сделки составила 45 миллионов евро.
В Renault в свою очередь обратили внимание, что перепродажа акций не окажет никакого влияния на ранее объявленные совместные проекты трех автопроизводителей.
Ранее сообщалось, что производство легковых автомобилей на российском рынке выросло на 25%.