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Nissan вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа»
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    Nissan вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа»

    15:36  20 Сентября 2017
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    Nissan вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа»

    Токио, 20 сентября. Японский производитель автомобилей Nissan вышел из числа акционеров «АвтоВАЗа».

    Компания продала свой пакет акций в 9,15% концерну Renault. Отмечается, что это решение было принято в рамках процесса реструктуризации, который призван улучшить финансовое положение российского автопроизводителя. Как передает «Коммерсант», стоимость сделки составила 45 миллионов евро.

    В Renault в свою очередь обратили внимание, что перепродажа акций не окажет никакого влияния на ранее объявленные совместные проекты трех автопроизводителей.

    Nissan вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа»

    Ранее сообщалось, что производство легковых автомобилей на российском рынке выросло на 25%.

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    Автор: Каетрина Тимошенская
    #автоваз #акции #nissan
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